Kenapa Presiden Jokowi Cawe-Cawe Pilpres? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dirinya akan cawe-cawe dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hal ini menurutnya suda kewajiban moral dan tanggung jawab sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di tahun 2024.

Ia menyampaikan hal itu saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

"Cawe-cawe itu kan sudah saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024," kata Jokowi dalam jumpa pers yang disiarkan secara daring, Selasa (6/6/2023).

Menurutnya, dirinya harus menjaga agar transisi kepemimpinan nasional pada Pilpres 2024 bisa berjalan dengan baik tanpa adanya riak-riak yang membahayakan.

"Ya harus menjaga agar transisi kepemimpinan nasional Pemilu serentak Pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa," kata Jokowi.