HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sampaikan Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina, Jokowi Sebut Bukan Mewakili Pemerintah

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |14:19 WIB
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara ihwal angkat bicara ihwal proposal perdamaian Rusia-Ukraina. Sebelumnya, proposal perdamaian itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam forum IISS Dialog Shangri-La di Singapura pada akhir pekan lalu.

Kepala Negara mengaku bahwa apa yang disampaikan tidak mewakili pihak pemerintah Indonesia. Menurutnya, pernyataan itu murni inisiatif dari Prabowo selaku Menhan.

"Itu dari Pak Prabowo sendiri," kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Rakernas III PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku belum mengetahui secara utuh terkait proposal perdamaian yang dimaksud. Jokowi mengaku belum bertemu Menhan hingga hari ini.

Kendati demikian, Jokowi berencana untuk bertemu secara langsung dengan Menhan untuk berdialog mengenai proposal perdamaian tersebut.

"Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang. Meminta penjelasan mengenai apa yang pak Menhan sampaikan," ujarnya.

