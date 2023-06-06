Sebut Pemimpin Berani dan Punya Nyali, Jokowi: Saya Lihat Pak Ganjar Punya Itu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemimpin harus memiliki nyali dan keberanian yang besar. Dia menilai, kedua hal tersebut ada dalam diri bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu usai menghadiri Rakernas PDIP III di Jakarta. Terlihat Jokowi duduk diapit oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, Prananda Prabowo, dan Ganjar Pranowo.

“Kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo yang paling penting itu nyali itu nomor satu. Berani dan punya nyali itu nomor satu. Dan saya lihat Pak Ganjar punya,” ujar Jokowi.

Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo resmi dicalonkan sebagai bakal capres oleh PDIP. Saat ini baru PPP yang telah berkoalisi dengan PDIP untuk memenangkan Ganjar.

Jokowi juga berperan mendorong Ganjar sebagai bakal capres PDIP. Sebelum Ganjar ditetapkan sebagai bakal capres, Jokowi kerap melempar kode soal siapa sosok yang akan didukungnya sebagai capres di Pilpres 2024.