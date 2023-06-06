Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Sekda dan Empat Pejabat Kabupaten Kapuas

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |14:27 WIB
KPK Periksa Sekda dan Empat Pejabat Kabupaten Kapuas
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Septedy, hari ini. Selain Sekda, KPK juga memanggil empat pejabat Pemkab Kapuas yakni, Kadis Kesehatan, Tonun Irawaty Panjaitan.

Kemudian, Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kapuas, Apollonia; Kadis PUPR Kapuas, Teras; serta Kabid Bina Marga Kapuas, Jonie. Mereka dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi dan suap Bupati nonaktif Kapuas, Ben Brahim S Bahat (BBSB).

"Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama tersebut," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat, Selasa (6/6/2023).

Belum diketahui apa yang ingin didalami penyidik dari keterangan para saksi tersebut. Tapi, KPK sempat menggeledah ruang kerja Sekda Kapuas dan sejumlah lokasi lainnya beberapa waktu lalu.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat dan istrinya, Ary Egahni yang merupakan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pemotongan anggaran Pemkab Kapuas dan penerimaan suap.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/15/3191201//bupati_bekasi_ade_kuswara-9Pzm_large.jpg
Isi Garasi Bupati Bekasi Ade Kuswara yang Punya Harta Rp79 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191200//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-pnF7_large.jpg
KPK Ungkap Kondisi Petugas yang Sempat Tertabrak saat OTT di Kalsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190927//gedung_kpk-R8ut_large.jpg
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Terkait OTT Bupati Ade Kuswara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190886//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-52Yf_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Hanya Bawa 7 Orang ke Jakarta Usai OTT di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/65/3190878//ade_kuswara-nA58_large.jpg
Ini Pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190875//ketua_bidang_penanggulangan_bencana_dpp_pdi_perjuangan_tri_rismaharini-neB1_large.jpg
Bupati Bekasi Ade Kuswara Terjaring OTT KPK, Begini Respons PDIP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement