HOME NEWS NASIONAL

Megawati Ungkap Rakernas PDIP Sangat Penting, Ini Alasannya

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |14:29 WIB
Megawati Ungkap Rakernas PDIP Sangat Penting, Ini Alasannya
Rakernas PDIP. (tangkapan layar)
JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan, rapat kerja nasional (Rakernas) III yang digelar selama tiga hari ini sangat penting.

Megawati menjelaskan, Rakernas sebenarnya hal yang biasa dilaksanakan partainya. Terlebih, forum ini merupakan perintah dari Kongres PDIP untuk menggelar Rakernas setidaknya empat kali dalam setahun.

"Tentunya pada kali ini Rakernasnya juga sangat penting," kata Megawati usai pembukaan Rakernas PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Megawati mengungkapkan, Rakernas ini bertepatan dengan agenda Pemilu 2024 yang akan digelar beberapa bulan ke depan. Karena itu, forum ini menjadi penting agar konsolidasi seluruh kader dari setiap tingkatan bisa terlaksana dengan baik.

"Kami sedang bekerja dalam rangka konsolidasi partai dari jajaran paling tinggi sampai ke anak ranting untuk nanti mulai memproses hal-hal untuk Pemilu 2024," ujarnya.

