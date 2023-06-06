Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penggila Timnas, Effendi Syahputra Yakin Jokowi Bakal Tonton Langsung Laga Indonesia vs Argentina

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |14:43 WIB
Penggila Timnas, Effendi Syahputra Yakin Jokowi Bakal Tonton Langsung Laga Indonesia vs Argentina
Effendi Syahputra/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra meyakini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bakal menonton langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) ketika Indonesia kontra Argentina.

Pasalnya, Jokowi merupakan Presiden yang sangat menggemari sepak bola nasional.

 BACA JUGA:

"Sebagai kepala negara yang memiliki kepedulian tinggi terhadap sepak bola, Pak Jokowi saya yakin akan hadir sebagai tamu kehormatan PSSI di pertandingan nanti," kata Effendi, Selasa (6/6/2023).

Effendi Syahputra, yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu, menilai, sebagai orang yang menyukai sepak bola, Jokowi tidak bakal melewatkan pertandingan yang akan menjadi sejarah tersebut.

 BACA JUGA:

"Ini pertandingan bersejarah buat Timnas, pasti Pak Presiden kita akan langsung mengawal Timnas kita bertarung melawan tim terbaik dan juara dunia ini," ujar politisi Partai Perindo --yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Sebelumnya, jelang Timnas Indonesia vs Argentina, Presiden Jokowi mengaku belum mendapatkan tiket pertandingan di SUGBK tersebut.

Menanggapi pernyataan Jokowi itu, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir langsung gerak cepat dengan menyiapkan undangan untuk orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Halaman:
1 2
      
