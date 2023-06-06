Musim Kemarau, BMKG Minta Semua Pihak Hemat Air

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau kepada seluruh pihak untuk melakukan penghematan penggunaan air seiring dengan sebagian wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau.

"Pada semua pihak dimohon untuk melakukan penghematan penggunaan air, kalau masih ada hujan turun di beberapa wilayah mohon segera dipanen, beberapa kelompok di daerah yang sudah melakukan panen hujan mohon terus dilakukan," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dilansir Antara, Selasa (6/6/2023).

Ia mengemukakan berdasarkan analisis BMKG sebesar 28 persen atau 194 zona musim wilayah Indonesia saat ini sudah memasuki musim kemarau, termasuk DKI Jakarta.

Ia memaparkan wilayah tersebut meliputi Aceh bagian timur, Sumatera Utara bagian timur, Riau bagian timur, Bengkulu bagian selatan, Lampung bagian selatan, Banten bagian utara, DKI Jakarta, Jawa Barat bagian utara.

Kemudian, sebagian Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, sebagian Bali, NTB, dan NTT, sebagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Kepulauan Maluku, dan sebagian Maluku Utara.

"Belum seluruhnya memasuki musim kemarau, namun segera nanti di bulan Juli, Agustus, September, itu akan semakin bertambah wilayahnya," tuturnya.