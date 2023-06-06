Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Shane Lukas Minta Pisah Sel Tahanan dari Mario Dandy?

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |16:13 WIB
Kenapa Shane Lukas Minta Pisah Sel Tahanan dari Mario Dandy?
Terdakwa Shane Lukas jalani sidang di PN Jaksel (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Terdakwa Shane Lukas (19) meminta majelis hakim untuk pisah sel tahanan dengan terdakwa Mario Dandy Satriyo (20), di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat.

Menyikapi hal tersebut, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Alimin Ribut Sujono dalam persidangan mengabulkan permintaan Shane.

"Majelis menyikapi, jadi permohonan saudara dikabulkan," kata Alimin di persidangan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (6/6/2023).

Alimin menambahkan, jika pihak Shane meminta penetapan secara tertulis maka pihaknya siap untuk membuatkan.

Adapun kuasa hukum Shane, Happy Sihombing menuturkan alasan pihaknya meminta pemisahan sel tahanan untuk sang klien yakni demi menghindari tekanan sosial dan psikologis dari Mario.

Terlebih, menurut dia, tekanan yang dialami Shane sudah dialami bahkan sebelum terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Mario kepada korban David.

"Adanya penekanan sosial dan psikologis dari Mario yang bisa mempengaruhi kondisi psikologis dan independensi dari terdakwa," ujar Happy.

Halaman:
1 2
      
