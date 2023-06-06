Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Megawati Rapikan Kopiah Ganjar Pranowo: Begini Bagus, Lebih Gagah

Rakhmatulloh , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |16:13 WIB
Momen Megawati Rapikan Kopiah Ganjar Pranowo: Begini Bagus, Lebih Gagah
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri rapikan kopiah Ganjar Pranowo (Foto: Dok PDIP)
A
A
A

JAKARTA - Ada momen menarik dan penuh kehangatan dilakukan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kepada bakal calon presiden (Bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo di Rakernas III, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2023).

Momen itu terekam kamera pada saat Megawati baru saja tiba di Sekolah Partai untuk membuka agenda Rakernas. Satu per satu para kader partai berlambang banteng moncong putih menyambut kedatangan orang nomor satu di PDIP itu.

Tampak Ketua DPP Prananda Prabowo, Sekjen Hasto Kristiyanto, Sekjen Senior Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo. Namun, tampak perhatian Megawati tertuju kepada Ganjar.

Megawati yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi itu lalu menunjuk ke arah kopiah Ganjar. Megawati merasa kopiah yang berada di kepala Ganjar kurang presisi sehingga melakukan koreksi.

"Jangan gitu, sini Ibu rapihin," kata Megawati.

"Nggeh, Ibu," jawab Ganjar.

Gubernur Jawa Tengah ini yang memang berpostur tinggi itu pun menundukkan kepalanya.

Putri Proklamator RI Soekarno itu lalu merapikan posisi kopiah di kepala Ganjar. "Begini bagus, lebih gagah," tambah Megawati.

Halaman:
1 2
      
