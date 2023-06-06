Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Dakwaan Mario Dandy, Pengacara David Ozora: Beberapa Hal Krusial Belum Disampaikan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |16:47 WIB
Soroti Dakwaan Mario Dandy, Pengacara David Ozora: Beberapa Hal Krusial Belum Disampaikan
Mario Dandy (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara David Ozora, Mellissa Anggraini menilai bahwa dakwaan Jaksa terhadap Mario Dandy sudah cukup baik. Namun, ada sejumlah poin penting yang masih disorot dalam dakwaan tersebut.

"Kami melihat sudah cukup baik karena ada beberapa pasal yang sudah di-take out Jaksa, pasal penganiayaan ringan sudah tidak ada, 351 sudah tidak ada, penganiayaan berat tanpa rencana juga sudah tidak ada. Namun yang kami lihat kenapa UU Perlindungan Anak ini masih tidak di take out," ujar Mellisa, Selasa (6/6/2023).

Padahal, kata dia, saat persidangan anak AG dahulu, terbukti anak AG yang hanya turut serta dalam kasus tersebut sudah dinyatakan terbukti secara sempurna di Pasal 355 ayat 1 dengan pernyertaan.

Di sisi lain dalam perkara Mario, ada Jaksa yang juga menjadi Jaksa di perkara anak AG sehingga pihaknya mengharapkan perkara Mario Dandy dan Shane Lukas seharusnya menjadi lebih lengkap tentang pasal-pasal dalam kasus penganiayaan David Ozora.

"Kami menyoroti terkait unsur perencanaan dan penganiayaan berat yang sudah disampaikan Jaksa itu sudah didetailkan, namun ada beberapa hal belum disampaikan sementara ini adalah krusial," tuturnya.

Terkait unsur perencanaan dan penganiayaan berat, kata dia, salah satu contoh krusial yang belum diungkap dalam dakwaan Jaksa saat Mario menghubungi David Ozora.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement