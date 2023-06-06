Apakah Calo Tiket Konser hingga Pertandingan Sepakbola Bisa Dipidana?

JAKARTA - Sejumlah even besar akan diselenggarakan di Indonesia, mulai pertandingan sepakbola hingga konser musik.

Belakangan santer praktik percaloan, mulai dari tiket konser band asal Inggris, Coldplay. Tiket yang dijual calo dibandrol dengan harga selangit. Tak sedikit juga yang ditangkap karena memanfaatkan momentum itu untuk menipu.

Pantauan Okezone, dari salah satu platform e-commerce, Rabu, 17 Mei 2023 lalu, tiket Coldplay sempat muncul di pencarian dengan keyword 'tiket coldplay' dan dibanderol dengan harga fantastis hingga Rp60 juta.

Kategori Cat 5 dijual dengan harga Rp2,5 juta, Cat 2 Rp5,3 juta. Ada pula tiket ultimate experience yang dijual Rp30 juta. Itu baru satu contoh dari sekian banyak calo yang berseliweran.

Jika dibandingkan dari harga aslinya, sangat jauh lebih mahal. Harga resmi yang dikeluarkan promotor untuk Cat 5 dijual dengan Rp1,7 juta.

Harga tiket Cat 2 (Numbered Seated) Rp4 juta. Sedangkan untuk Ultimate Experience (Cat 1) dibanderol dengan harga Rp11 juta. Konser Coldplay sendiri baru akan digelar pada 15 November 2023 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Hal serupa juga terlihat jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina pada 19 Juni 2023. Tiket pertandingan sudah habis terjual, meski dibuka mulai 5-7 Juni 2023.

BACA JUGA: Kedatangan Suporter Disambut Calo Tiket di Pintu Gerbang SUGBK

Penjualan tiket mulai dari yang termurah untuk kategori III seharga Rp600.000, kategori II seharga Rp1.200.000, kategori I Rp2.500.000. Sedangkan untuk kategori VIP Barat dan Timur seharga Rp4.250.000.