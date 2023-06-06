Kantongi Identitas, Bareskrim Buru 5 Orang Sindikat Perdagangan Manusia

JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memastikan, pihaknya telah mengantongi lima nama yang disampaikan oleh BP2MI, terkait sindikat perdagangan manusia atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Agus menekankan bahwa, Bareskrim sedang melakukan pengejaran terhadap lima orang tersebut.

"Sudah diburu tapi kalau disebutkan siapa orangnya kan lari. makanya kemarin sudah sempat kita buru gara-gara sudah disebutkan namanya ya lari," kata Agus kepada awak media, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Menurut Agus, Bareskrim bakal melakukan penindakan secara tegas terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.