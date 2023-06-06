Jaksa Ungkap Reaksi Mario Dandy saat sang Pacar Berhubungan Intim dengan David Ozora

JAKARTA - Jaksa ungkap reaksi Mario Dandy saat sang pacar pernah berhubungan intim dengan David Ozora akan dibahas dalam artikel ini.

Hal itu diungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa (6/6/2023).

Dalam sidang pembacaan dakwaan, dijelaskan bahwa AGH diduga disetubuhi oleh David Ozora. AGH mengaku dirinya diancam saat berhubungan dengan David Ozora.

Mendengar pengakuan itu, Mario Dandy Satriyo geram karena pacarnya, AGH telah mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari David Ozora.

Jaksa menungkapkan reaksi Mario Dandy setelah mendapatkan kabar, bahwa kekasihnya telah disetubuhi oleh David Ozora.

Dalam dakwaan, Mario Dandy juga disebut mendapatkan informasi persetubuhan antara pacarnya inisial AGH dengan David Ozora dari mantan Mario bernama Anastasia.

Selanjutnya, pada 30 Januari 2023, Anastasia bertanya kepada Mario Dandy Satriyo apakah AG pernah menghilang. Mario pun membenarkan bahwa kekasihnya pernah susah dihubungi pada 17 Januari 2023 lalu.