INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Dubes Arab Saudi, Wapres Bahas Pelayanan Haji

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |17:45 WIB
Bertemu Dubes Arab Saudi, Wapres Bahas Pelayanan Haji
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertemu Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi di Kediaman Dubes Arab Saudi, Jl. Teuku Umar No. 36, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023).

“Siang tadi Wakil Presiden diundang secara kekeluargaan oleh Dubes Arab Saudi untuk makan siang bersama. Jadi ini adalah tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya seminggu yang lalu bahwa Wapres mengundang dari Kedutaan Besar Arab Saudi ke kediaman Wapres,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan resminya.

Pada kesempatan itu, disela santap siang bersama Wapres dengan Dubes Arab Saudi Al-Amudi, keduanya membahas tentang pelayanan haji apalagi saat ini bertepatan dengan musim haji 1444 Hijriah/2023 Masehi.

“Nah, pertemuan akhirnya berangkai lalu kemudian yang menarik dalam pertemuan tadi siang ketika terjadi makan siang itu, Wapres banyak diceritakan mengenai pola-pola perubahan pelayanan, pelayanan haji dan umrah di Arab Saudi, ketepatan sekarang adalah musim haji,” kata Masduki.

Wapres mendapatkan laporan dari Al-Amudi bahwa ada pelayanan haji jalur cepat atau fast track yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi akan memberikan kemudahan untuk jemaah dalam proses ibadah haji.

Topik Artikel :
Haji Dubes Arab Saudi Wapres
