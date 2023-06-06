Gempa M3,9 Guncang Wilayah Boul Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,9 mengguncang wilayah Boul, Sulawesi Tengah, Selasa (6/6/2023) pada pukul 17.40 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.01 Lintang Utara - 121.06 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.9, 06-Jun-2023 17:40:52WIB, Lok:1.01LU, 121.06BT (32 km BaratLaut BUOL-SULTENG), Kedlmn:13 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)