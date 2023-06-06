Dituntut 1 Tahun 3 Bulan Penjara, Natalia Rusli Bakal Ajukan Pleidoi

JAKARTA - Terdakwa kasus penipuan, Natalia Rusli bakal mengajukan pleidoi atau pembelaan usai dituntut 1 tahun dan 3 bulan pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Natalia akan menyampaikan pembelaan pada sidang lanjutan Jumat 9 Juni 2023 besok.

"Setelah saya berdiskusi (dengan penasihat hukum) saya akan menyampaikan pleidoi dari sisi saya dan juga penasihat hukum," kata Natalia kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa (6/6/2023).

Penasihat Hukum Natalia, Deolipa Yumara mengatakan bahwa tuntutan jaksa yang diberikan oleh kliennya dinilai sangat ragu-ragu. Pasalnya, delik penipuan yang dijatuhkan jaksa sulit dibuktikan.

"Jaksa tampaknya timbang-timbangnya ragu-ragu. Kenapa? kalau memang secara garis besar pembuktian kesaksian itu banyak meringankan terdakwa," kata Deolipa kepada wartawan usai persidangan.

"Yang kedua secara garis besar juga pembuktian mengenai penipuannya di mana? Natalia ini dianggap bukan adkovat tidak terbukti. Karena dia adalah advokat. Sudah disumpah dan sudah diangkat jadi advokat," lanjutnya.