LPSDK Diganti Sidakam, KPU Klaim Pemilu 2024 Bakal Lebih Transparan

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) untuk Pemilu 2024. Kemudian, menggantinya dengan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam).

Menurut Anggota KPU RI, Idham Holik, dengan sistem tersebut, masyarakat dapat melihat informasi tentang dana kampanye peserta pemilu, baik dari jumlah, hingga sifat dana yang digunakan.

"Berisi tentang dana kampanye, bersifat sumbangan, nilainya disampaikan. Yang enggak ditampilkan itu berupa kwitansi, NIK," kata Idham saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Idham mengatakan, penghapusan LPSDK dan akomodir Sidakam justru akan membuat jalannya Pemilu 2024 menjadi lebih transparan.

Dana yang diunggah bersifat daily update atau pembaharuan harian ihwal informasi publik mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu.

"Justru malah sekarang kami akan mendorong jauh lebih transparan ketimbang yang terdahulu," katanya.