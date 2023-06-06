Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Effendi Syahputra Apresiasi PSSI dan Pemilik Klub Beli Sendiri Tiket Timnas Vs Argentina

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:08 WIB
Effendi Syahputra Apresiasi PSSI dan Pemilik Klub Beli Sendiri Tiket Timnas Vs Argentina
Effendi Syahputra (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir (ET) menyatakan tidak ada tiket gratis pada pertandingan Indonesia vs Argentina. Jajaran pengurus PSSI dan pemilik klub akan menyaksikan laga Indonesia vs Argentina dengan membeli tiket dari kantong pribadi masing-masing.

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra mengapresiasi ketegasan ET dalam urusan tiket laga Timnas vs Argentina tersebut.

Effendi Syahputra --yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu-- menyebutkan, hal itu merupakan budaya baru yang patut dilestarikan.

"Kita apresiasi PSSI yang membudayakan anggotanya untuk membeli tiket tidak lagi berharap gratisan, ini sebagai wujud keprofesionalan federasi kita dan kita harap bisa konsisten terus ke depannya begini," kata Effendi, Selasa (6/6/2023).

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 202r itu-- melanjutkan, dengan adanya hal tersebut ia meminta PSSI untuk mengalokasikan tiket dengan jumlah tertentu untuk mereka.

Halaman:
1 2
      
