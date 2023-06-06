Indonesia Kokoh di Puncak ASEAN Para Games, Perindo: Berikan Bonus Khusus

JAKARTA - Ajang ASEAN Para Games (APG) 2023 memasuki hari keempat. Indonesia pun kokoh di puncak klasemen sementara dengan perolehan total 173 medali.

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra menyatakan apresiasi kepada para atlet yang mampu meraih medali demi medali, sehingga mampu menduduki puncak kelasemen dengan meninggalkan jauh negara lain.

Effendi Syahputra --yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu-- menyebutkan, dengan perolehan ini Indonesia berpeluang besar untuk menjadi juara umum.

Untuk itu, politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- meminta pemerintah untuk memberikan bonus seperti kepada atlet Sea Games 2023 Kamboja.