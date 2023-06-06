Indonesia Didapuk Jadi Tuan Rumah Ajang Internasional Antisipasi Bencana dan Kedaruratan

JAKARTA – Indonesia didapuk sebagai tuan rumah pameran antisipasi bencana dan kedaruratan Internasional atau Emergency and Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada 19 – 21 Oktober 2023.

Event ini berfokus pada memberikan solusi komprehensif dalam respons bencana dan mitigasi risiko bencana kepada sektor swasta dan publik di wilayah Asia-Pasifik.

Deputi Bina Tenaga & Potensi Badan Nasional Pencarian & Pertolongan Basarnas, Mohamad Barokna Haulah, mengatakan, event ini dapat meningkatkan public awareness tentang disasters khususnya untuk search & rescue.

“Kita akan memiliki kegiatan di mana kita bisa melihat kemajuan teknologi dan memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk menampilkan produk-produknya pada pameran ini,” ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023).

Sementara itu, Managing Director dari Comexposium Singapore, Andrew Marriott mengatakan, acara ini juga mencakup berbagai bidang dalam pencegahan dan mitigasi bencana.

"Kami sangat antusias menjadi tuan rumah acara berskala besar pertama yang benar-benar internasional dengan fokus pada semua aspek respons bencana dan mitigasi resiko bencana," kata Andrew.