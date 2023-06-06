Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Respons Ancaman Virus Zombie, Yerry Tawalujan: Hadapi dengan Tenang dan Jaga Kesehatan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:20 WIB
Yerry Tawalujan (Foto: MPI)
Yerry Tawalujan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Perindo Yerry Tawalujan menanggapi viralnya berita tentang 'virus zombie' yang berpotensi bangkit akibat mencairnya es di kutub utara dampak dari pemanasan global.

Seperti diberitakan, pemanasan global yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan suhu rata-rata bumi. Memanasnya bumi berakibat cairnya es di kutub utara, yang berpotensi membangkitkan kembali beberapa bakteri dan virus yang telah membeku di es selama ribuan tahun.

Yerry Tawalujan putra asli Minahasa --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara itu-- menyatakan, masyarakat tidak perlu khawatir yang berlebihan.

Pasalnya, bangkitnya virus kuno yang telah membeku ribuan tahun di kutub utara itu masih berupa prediksi, yang bergantung pada terpenuhinya beberapa variabel sebagai kondisinya.

"Jika kondisinya terpenuhi, yaitu peningkatan pemanasan global yang tidak ditanggulangi, dan kutub utara mencair, maka virus itu berpotensi muncul. Itu pun baru dilevel potensi, belum berupa kepastian," kata Yerry, Selasa (6/6/2023).

Mengutip Jean-Michel Claverie, ahli biologi komputasi di Universitas Aix-Marseille di Perancis yang mempelajari ilmu kuno dan virus eksotis, virus dan bakteri kuno membeku di dalam lapisan permafrost prasejarah di tanah Arktik.

Peningkatan suhu bumi akibat pemanasan global menaikkan risiko, yaitu pencairan permafrost akan terus meningkat dan menyebabkan 'virus zombie' yang sudah terendam es ribuan tahun bisa bangkit kembali.

Halaman:
1 2
      
