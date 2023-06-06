Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Erick Thohir Dinilai Potensial Cawapres Terkuat, Kinerja Sudah Sangat Teruji

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:24 WIB
Erick Thohir Dinilai Potensial Cawapres Terkuat, Kinerja Sudah Sangat Teruji
Menteri BUMN, Erick Tohir (foto: dok BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Sosok Menteri BUMN Erick Thohir potensial menjadi calon wakil presiden (cawapres) terkuat untuk Pilpres 2024. Kondisi demikian dikuatkan dengan kinerja kepemimpinan Erick Thohir yang teruji bawa dampak positif besar.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyampaikan, langkah maju Erick Thohir sebagai cawapres mendapat banyak tanggapan positif masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerjanya di BUMN selama ini.

Kinerja Erick Thohir, lanjut dia, selama tiga tahun menakhodai Kementerian BUMN turut berhasil meringankan beban kehidupan. Berkat sejumlah kebijakan yang diluncurkan sangat terasa di masyarakat.

"Kalau Erick Thohirkan harus dilihat dinilai dari kinerja dia di Kementerian BUMN," kata Ujang dalam keterangannya, Selasa (6/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091469//212-NqfI_large.jpg
Habib Rizieq: Pilpres dan Pilkada Sudah Selesai, Jangan Mau Diadu Domba Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/338/3087046//pilkada-bt4n_large.jpg
Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian, PWNU dan Ormas Betawi Deklarasi Pilkada Jakarta Damai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement