Erick Thohir Dinilai Potensial Cawapres Terkuat, Kinerja Sudah Sangat Teruji

JAKARTA - Sosok Menteri BUMN Erick Thohir potensial menjadi calon wakil presiden (cawapres) terkuat untuk Pilpres 2024. Kondisi demikian dikuatkan dengan kinerja kepemimpinan Erick Thohir yang teruji bawa dampak positif besar.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyampaikan, langkah maju Erick Thohir sebagai cawapres mendapat banyak tanggapan positif masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerjanya di BUMN selama ini.

Kinerja Erick Thohir, lanjut dia, selama tiga tahun menakhodai Kementerian BUMN turut berhasil meringankan beban kehidupan. Berkat sejumlah kebijakan yang diluncurkan sangat terasa di masyarakat.

"Kalau Erick Thohirkan harus dilihat dinilai dari kinerja dia di Kementerian BUMN," kata Ujang dalam keterangannya, Selasa (6/6/2023).