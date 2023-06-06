Ada Keterlambatan Penerbangan Haji, Begini Respons Abdul Khaliq

JAKARTA - Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad menilai keterlambatan atau perubahan jadwal penerbangan haji merugikan jemaah.

Pasalnya, dengan adanya keterlambatan ada beberapa pelayanan untuk jemaah yang kurang maksimal.

"Keterlambatan ini memiliki efek domino yang luar biasa pada masalah-masalah layanan yang terkait pada jemaah, baik yang di Tanah Air maupun yang sudah berada di Tanah Suci, baik di Madinah maupun di Makkah," kata Khaliq, Selasa (6/6/2023).

"Dengan keterlambatan penerbangan, maka ada hak-hak jemaah yang terlewatkan," sambungnya.

Abdul Khaliq Ahmad --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- menyebutkan, wajar bila Kementerian Agama (Kemenag) meminta dua maskapai penerbangan haji, Garuda Indonesia dan Saudia Airlines untuk kooperatif.

Juru bicara nasional Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu melanjutkan, setidaknya keterlambatan saat ini sudah mencapai 15 kali pada kloter pertama pemberangkatan.