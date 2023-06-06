Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jonathan Beberkan Kondisi David Ozora: Sudah Bisa Berjalan Tapi Masih Sering Terjatuh

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:29 WIB
Jonathan Beberkan Kondisi David Ozora: Sudah Bisa Berjalan Tapi Masih Sering Terjatuh
Ayah David, Jonathan hadiri sidang perdana Mario (foto: MPI/Ari)
JAKARTA - Ayahanda David Ozora, Jonathan Latumahina membeberkan kondisinya anaknya tersebut. Saat ini sudah bisa berjalan, hanya saja belum bisa berjalan secara lama. Bahkan, David masih kerap terjatuh kala berjalan itu.

"Secara kasat mata, saya sempat posting di twitter ketika David berjalan, David bisa berjalan tapi endurancenya hanya 6 menit. Sudah jatuh berkali-kali paling parah itu tanggal 8 Mei, sampai kakinya fraktur dan harus dipasang pen," ujarnya pada wartawan, Selasa (6/6/2023).

Menurutnya, kekuatan jalan anaknya itu masih di kisaran 6 menit, persoalan itu juga nanti bakal dijelaskan secara rinci oleh tim dokter yang menangani anak D di persidangan Mario Dandy kala dihadirkan sebagai saksi.

"Ada trauma cukup dalam di otak bagian dalam sebelah kiri. Hal tersebut mempengaruhi pusat keseimbangan David, itu motorik yang mana anak saya sampai saat ini belum bisa mandi sendiri, sementara kognitif anak saya sampai saat ini belum bisa bedain warna," tuturnya.

Dia mengungkapkan, hingga kini David masih dilakukan perawatan selama 24 jam di rumah oleh perawat. Maka itu, manakala anaknya tak disebut mengalami pengalaman berat, dia bakal melawannya.

"Jadi memori jangka pendek, memang dia gak bisa ingat ini siapa ini siapa. Untuk saksi (dari keluarga) saya saja sama paman Rusta yang bikin laporan di Polsek dan saya tekankan tadi, kondisi David memang itu penganiayaan berat dan perencanaan," pungkasnya.

(Awaludin)

      
