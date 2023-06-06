Terima Dubes Ukraina, Prabowo Tekankan Dukungan untuk Perdamaian Dunia

JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin di Kemhan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Prabowo mengatakan bahwa, dalam kesempatan itu keduanya banyak berdiskusi terkait situasi global yang terus berkembang dan sangat dinamis.

“Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif ingin menjadi sahabat bagi semua negara di dunia,“ kata Prabowo dalam keterangan foto yang diunggah di Instagram pribadinya @prabowo, Selasa (6/6/2023).

“Dan kami mendukung langkah-langkah bijak serta upaya terciptanya ketertiban dan perdamaian di dunia,” lanjutnya.

Di lingkup pertahanan, RI dan Ukraina memiliki kerja sama pertahanan yang telah dirintis sejak tahun 1996.