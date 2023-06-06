Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terima Dubes Ukraina, Prabowo Tekankan Dukungan untuk Perdamaian Dunia

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:30 WIB
Terima Dubes Ukraina, Prabowo Tekankan Dukungan untuk Perdamaian Dunia
Prabowo terima Dubes Ukraina/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin di Kemhan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Prabowo mengatakan bahwa, dalam kesempatan itu keduanya banyak berdiskusi terkait situasi global yang terus berkembang dan sangat dinamis.

 BACA JUGA:

“Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif ingin menjadi sahabat bagi semua negara di dunia,“ kata Prabowo dalam keterangan foto yang diunggah di Instagram pribadinya @prabowo, Selasa (6/6/2023).

“Dan kami mendukung langkah-langkah bijak serta upaya terciptanya ketertiban dan perdamaian di dunia,” lanjutnya.

 BACA JUGA:

Di lingkup pertahanan, RI dan Ukraina memiliki kerja sama pertahanan yang telah dirintis sejak tahun 1996.

Halaman:
1 2
      
