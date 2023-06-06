Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Penyederhanaan Perizinan Rumah Ibadah, Perindo: Wujud Nyata Semangat Moderasi Beragama

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:35 WIB
Dukung Penyederhanaan Perizinan Rumah Ibadah, Perindo: Wujud Nyata Semangat Moderasi Beragama
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad mendukung program mempermudah izin pembangunan rumah ibadah yang dicanangkan Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas.

Dalam aturan yang sedang disusun, nantinya pendirian rumah ibadah hanya menggunakan satu rekomendasi, yakni dari Kementerian Agama (Kemenag).

Abdul Khaliq Ahmad --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- menyatakan, apa yang direncanakan Menag tersebut merupakan wujud nyata dari moderasi beragama di Indonesia.

"Penyederhanaan perizinan itu menjadi penting dan itu adalah bagian dari reformasi kehidupan bangsa dan itu wujud nyata dari semangat moderasi beragama," kata Khaliq, Selasa (6/6/2023).

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--menjelaskan, umat beragama di Indonesia merupakan unsur yang mempunyai peran penting dalam persatuan dan kesatuan Indonesia.

