Kader NU, Sekjen PAN Sodorkan Erick Thohir Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir disodorkan oleh PAN kepada PDI Perjuangan (PDIP) untuk mendampingi Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

PAN menyodorkan nama Erick Thohir lantaran menjadi salah satu menteri andalan dan kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut memenuhi kriteria cawapres yang tengah dicari oleh PDIP.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN, Eddy Soeparno menyatakan kini PDIP tengah mencari cawapres yang memiliki afiliasi dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia. Karena itu, Erick Thohir yang merupakan kader NU dinilai cocok untuk bersanding dengan capres dari partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Pak Erick Thohir merupakan panitia pelaksana untuk Harlah NU yang diadakan tahun ini,” terang Eddy.

Seperti diketahui, Erick Thohir adalah Ketua Steering Committee (SC) Panitia Harlah ke-100 NU. Di samping itu, ia juga Anggota Kehormatan Banser.

Selain berkontribusi menyukseskan harlah satu abad NU, Erick Thohir juga kader yang berkontribusi bagi NU dalam upaya mendirikan 250 Badan Usaha Milik NU (BUMNU). Tak heran banyak para petinggi NU yang memberikan dukungan kepada Erick Thohir untuk maju di Pilpres 2024 mendatang sebagai cawapres.