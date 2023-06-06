Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Ungguli Kandidat Lain dengan 50,4%

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:47 WIB
LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Ungguli Kandidat Lain dengan 50,4%
Prabowo Subianto/ Foto: Istimewa
JAKARTA - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan elektabilitas Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melambung kian jauh meninggalkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam head to head Pilpres 2024, Senin (5/6/2023).

Penelit LSI Denny JA Ade Mulyana memaparkan angka keterpilihan Prabowo menyentuh angka 50,4% dan melesat meninggalkan Ganjar yang hanya memperoleh dukungan sebanyak 43,2%.

 BACA JUGA:

"Bila ada dua calon yang bertarung saat ini, Pak Prabowo Subianto unggul sebanyak 50,4% dukungan dibanding Pak Ganjar Pranowo yang hanya sebesar 43,2%," ujar Ade dalam rilis survei bertajuk 'Jika Anies Gagal Tiket Capres'.

"Jadi memang cukup tebal marjinnya sebanyak 7,2% selisihnya," sambungnya.

 BACA JUGA:

Ade pun menyebut migrasi suara pendukung Anies yang berpotensi gagal nyapres lantaran masalah internal partai pendukungnya menjadi salah satu faktor makin kokohnya elektabilitas Prabowo. Ia mengatakan, mayoritas pendukung Anies, yakni sebanyak 50,8% meyakini Prabowo dapat melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Sedangkan migrasi suara Anies ke Pak Ganjar Pranowo ini hanya 25,4%," jelasnya.

