Dekat dengan PAN, Erick Thohir Berpotensi Dipinang PDIP Dampingi Ganjar Pranowo

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dinilai berpotensi dipinang oleh PDI Perjuangan (PDIP) untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo.

Pasalnya, PDIP selama ini memiliki pola konsisten dalam setiap kontestasi demokrasi yakni menjodohkan pemimpin bercorak nasionalis bersama pemimpin dari kubu religius.

Sementara itu Erick Thohir merupakan kader dari Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Anggota Kehormatan Banser.

Erick yang juga menjadi salah satu menteri andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan partai bercorak Islam yakni PAN.

“Kalau PDI Perjuangan tergantung ke mana ibu Mega melirik dan kalau kita perhatikan lirikan Ibu Mega itu kalau biasa berkaitan dengan capres cawapres, itu cawapres diambil dari kubu religius atau kubu agama. Erick Thohir yang kita tahu dekat dengan PAN,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Selasa (6/6/2023).

Ia kemudian menjelaskan pola penjodohan capres dan cawapres yang dimiliki oleh PDIP tidak pernah berubah selalu berpasangan dengan kubu religius. Seperti halnya ketika Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, wakilnya adalah Hamzah Haz.

Kala itu, Hamzah Haz adalah Ketum PPP dan aktivis dari PMII dan NU. Kemudian ketika Megawati maju pada Pilpres 2004 lalu, ia menggandeng Ketum PBNU kala itu yakni KH Hasyim Muzadi.

BACA JUGA: Ridwan Kamil Pertimbangkan Maju pada Periode Kedua Pigub Jabar

“Kemudian ketika maju 2004, itu beliau memilih Kiai Hasyim Muzadi, Ketum PBNU saat itu meskipun kalah diputaran kedua melawan SBY,” ujar Burhanuddin.

Pola perjodohan pemimpin nasionalis – religius ini kembali diterapkan oleh PDIP bersama Megawati ketika mengusung Presiden Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Di periode pertama orang nomor satu di Indonesia tersebut berpasangan dengan Jusuf Kalla yang merupakan aktivis HMI dan pengurus NU.