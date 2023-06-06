Bertemu Wapres, Dubes Arab Saudi Keluhkan Sejumlah Perjanjian Kerja Sama yang Tak Terealisasi

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendapatkan keluhan dari Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah terkait sejumlah nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Indonesia yang tidak terealisasi sejak 2017.

Hal ini diungkapkan Duta Besar Arab Saudi saat santap siang bersama Wapres Ma'ruf Amin di Kediaman Dubes Arab Saudi, Jl. Teuku Umar No. 36, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023).

Dalam pertemuan itu, Arab Saudi pun mendorong agar sejumlah MoU yang terbengkalai itu dapat segera direalisasikan.

"MoU-MoU yang selama ini sudah ditandatangani antara pemerintah Indonesia degan pemerintah Arab Saudi, MoU-MoU ini banyak sekali tapi kata Dubes Arab Saudi tapi sampai sekarang tidak banyak yang tidak terealisasikan," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangannya.

MoU itu, lanjutnya, bersentuhan dengan berbagai bidang, seperti kesehatan, kebudayaan, pengembangan usaha kecil dan menengah, saintifik dan pendidikan tinggi, urusan Islam, kelautan dan perikanan, serta pemberantasan kejahatan.

Merespons keluhan dari Dubes Arab Saudi itu, Wapres memastikan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk membahas MoU yang terbengkalai. Apalagi, Wapres berharap hubungan Indonesia dengan Arab Saudi selama ini dapat terus terjalin dengan baik.