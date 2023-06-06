Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Wapres, Dubes Arab Saudi Keluhkan Sejumlah Perjanjian Kerja Sama yang Tak Terealisasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |21:26 WIB
Bertemu Wapres, Dubes Arab Saudi Keluhkan Sejumlah Perjanjian Kerja Sama yang Tak Terealisasi
Wapres KH Ma'ruf Amin bertemu Dubes Arab Saudi (Foto: Setwapres BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendapatkan keluhan dari Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah terkait sejumlah nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Indonesia yang tidak terealisasi sejak 2017.

Hal ini diungkapkan Duta Besar Arab Saudi saat santap siang bersama Wapres Ma'ruf Amin di Kediaman Dubes Arab Saudi, Jl. Teuku Umar No. 36, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023).

Dalam pertemuan itu, Arab Saudi pun mendorong agar sejumlah MoU yang terbengkalai itu dapat segera direalisasikan.

"MoU-MoU yang selama ini sudah ditandatangani antara pemerintah Indonesia degan pemerintah Arab Saudi, MoU-MoU ini banyak sekali tapi kata Dubes Arab Saudi tapi sampai sekarang tidak banyak yang tidak terealisasikan," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangannya.

MoU itu, lanjutnya, bersentuhan dengan berbagai bidang, seperti kesehatan, kebudayaan, pengembangan usaha kecil dan menengah, saintifik dan pendidikan tinggi, urusan Islam, kelautan dan perikanan, serta pemberantasan kejahatan.

Merespons keluhan dari Dubes Arab Saudi itu, Wapres memastikan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk membahas MoU yang terbengkalai. Apalagi, Wapres berharap hubungan Indonesia dengan Arab Saudi selama ini dapat terus terjalin dengan baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement