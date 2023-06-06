Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Satgas TPPO Tengah Buru 5 Sindikat Perdagangan Orang

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |21:32 WIB
Mahfud MD: Satgas TPPO Tengah Buru 5 Sindikat Perdagangan Orang
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkap bahwa, satuan tugas tindak pidana perdagangan orang (Satgas TPPO) tengah memburu lima sindikat pelaku jual-beli orang.

Pemburuan lima sindikat perdagangan orang itu berdasarkan laporan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani kepada Mahfud MD.

"Iya. Sudah (dilaporkan Benny Rhamdani). Sudah diburu (oleh Satgas TPPO)," kata Mahfud MD usai acara serah terima aset BLBI di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023).

Lebih lanjut Mahfud mengungkap bahwa pihaknya telah mengadakan rapat dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas soal TPPO.

"Ya Kapolri tadi sudah rapat dengan kami," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani melaporkan lima nama dalang sindikat perdagangan orang kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Benny langsung tancap gas setelah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/5/2023). Pemanggilan tersebut berkaitan dengan maraknya kasus TPPO ke luar negeri dengan modus bekerja.

