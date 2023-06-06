Pekan Ini, Alumni Muda UI Bakal Deklarasikan Dukungan Capres ke Ganjar Pranowo

JAKARTA - Para Alumni muda Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam Gerakan Anak Muda Juara Untuk Indonesia (GANJAR UI) bakal mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) yang didukung di Pemilu 2024 mendatang.

Koordinator GANJAR UI, Raja Sibarani mengatakan, dukungannya tersebut dikarenakan Ganjar dinilai sebagai sosok yang mampu mengayomi masyarakat. Termasuk, paham akan kebutuhan generasi Z maupun milenial.

Tak hanya itu, lanjut Raja, berkumpulnya para alumni muda UI ini juga untuk meningkatkan rendahnya tingkat partisipasi generasi muda pada bidang sosial dan politik.

“GANJAR UI merupakan initiative dari alumni muda UI, khususnya Generasi Z, yang memiliki concern bahwa Indonesia harus dipimpin oleh sosok yang bisa memberikan kesempatan kepada anak muda untuk bisa berkembang," ujar Raja dalam keterangannya, Selasa (6/6/2023).