Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pekan Ini, Alumni Muda UI Bakal Deklarasikan Dukungan Capres ke Ganjar Pranowo

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |22:38 WIB
Pekan Ini, Alumni Muda UI Bakal Deklarasikan Dukungan Capres ke Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Para Alumni muda Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam Gerakan Anak Muda Juara Untuk Indonesia (GANJAR UI) bakal mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) yang didukung di Pemilu 2024 mendatang.

Koordinator GANJAR UI, Raja Sibarani mengatakan, dukungannya tersebut dikarenakan Ganjar dinilai sebagai sosok yang mampu mengayomi masyarakat. Termasuk, paham akan kebutuhan generasi Z maupun milenial.

Tak hanya itu, lanjut Raja, berkumpulnya para alumni muda UI ini juga untuk meningkatkan rendahnya tingkat partisipasi generasi muda pada bidang sosial dan politik.

“GANJAR UI merupakan initiative dari alumni muda UI, khususnya Generasi Z, yang memiliki concern bahwa Indonesia harus dipimpin oleh sosok yang bisa memberikan kesempatan kepada anak muda untuk bisa berkembang," ujar Raja dalam keterangannya, Selasa (6/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement