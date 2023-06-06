Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanggapi Dakwaan Mario Dandy, Ayah David Ozora Singgung Kabel Ties

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |23:23 WIB
Tanggapi Dakwaan Mario Dandy, Ayah David Ozora Singgung Kabel Ties
Jonathan Latumahina (Foto: MPI)
JAKARTA - Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina menanggapi soal dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap penganiaya anaknya, Mario Dandy Satriyo.

Menurut dia, ada sejumlah poin penting yang tak dibeberkan Jaksa dalam dakwaannya itu.

"Ada catatan penting harus digarisbawahi bahwa persidangan ini sebuah perlawanan untuk mereka yang menginjak-injak logika, logika kabel ties dan lainnya," ujar Jonathan pada wartawan, Selasa (6/6/2023).

Menurutnya, sejumlah catatan krusial itu harus diketahui oleh masyarakat. Pertama, kondisi anaknya yang kemarin sempat ada ahli hukum menyampaikan kondisi David Ozora saat ini akan memperingan hukuman pada Mario Dandy.

Halaman:
1 2
      
