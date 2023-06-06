Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Ringan Intai Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan di Siang Hari

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |05:19 WIB
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prediksi cuaca untuk hari Selasa (6/6/2023) di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Prediksi BMKG wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akan diguyur hujan ringan pada siang hari.

Secara umum prediksi cuaca di seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta akan berawan pada pagi hari. Cuaca akan tetap berawan pada siang hari di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu.

Sementara pada siang hari, kondisi hujan ringan akan mengguyur wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Khusus untuk di Jakarta Selatan, kondisi hujan ringan akan berlanjut hingga malam hari.

Adapun cuaca berawan akan kembali terjadi di seluruh wilayah DKI Jakarta. Cuaca ini akan bertahan hingga dini hari keesokan harinya.

Sementara untuk Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok sebagai daerah penyangga Jakarta diprediksi akan mengalami hujan ringan pada siang hari. Hujan akan berlanjut hingga malam hari.

Diprediksi juga suhu udara di seluruh kawasan Jakarta berkisar dari 24 sampai 32 derajat celsius. Sementara kelembaban berkisar antara 65 hingga 90 persen.

"Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dengan durasi singkat di sebagian wilayah Jaksel, Jakbar dan Jaktim pada siang hari dan sore hari. Serta pada waktu siang hingga malam hari di wilayah sebagian Kabupaten Bogor dan Kota Bogor," tulis keterangan dalam unggahan akun BPBD DKI Jakarta di twitter.

(Khafid Mardiyansyah)

      
