Lalin di Sejumlah Tol Arah Jakarta Macet Pagi Ini

Lalin di sejumlah tol arah Jakarta macet pagi ini. (Ist)

JAKARTA - Lalu lintas di sejumlah ruas jalan Tol di Jakarta macet pada Selasa (6/6/2023) pagi. Kemacetan imbas tingginya volume kendaraan.

Adapun tol yang mengalami kemacetan yakni Tol Dalam Kota, Tol Tangerang-Jakarta dan Tol Jagorawi.

Di Tol Dalam Kota mengalami kepadatan di sejumlah titik. Salah satunya Cawang arah Semanggi.

“#Tol_DalamKota Cawang KM 00 - KM 02 arah Semanggi padat, kepadatan volume lalin. Pancoran KM 04 - Kuningan KM 04+800 padat, kepadatan volume lalin Keluar Kuningan. Semanggi KM 07 - KM 07+800 arah Tomang padat, kepadatan volume lalin Keluar Semanggi,” demikian pernyataan PT Jasa Marga di akun Twitter resminya, Selasa.

Sementara itu, kemacetan juga terjadi di Tol Tomang arah Slipi.

“Kamal Jalur Atas - Kapuk padat, kepadatan volume lalin. Tomang-Slipi padat, kepadatan volume lalin. Senayan-Semanggi Padat, kepadatan volume lalin Keluar Semanggi,” tulisnya.