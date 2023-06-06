Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Pencurian Rumah Kosong di Tangsel Terekam CCTV, Polisi Buru 4 Pelaku

Hambali , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |09:23 WIB
Aksi Pencurian Rumah Kosong di Tangsel Terekam CCTV, Polisi Buru 4 Pelaku
Pencurian rumah kosong di Tangsel. (tangkapan layar medsos)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Sebuah rumah kosong menjadi sasaran komplotan pencuri. Aksi pelaku pencurian yang mengendarai 2 sepeda motor itu terekam CCTV.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Bakti Jaya LUK Blok E5 RT 01 RW 07, Bakti Jaya, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu 4 Juni 2023 sekira pukul 10.25 WIB. Saat itu korban berinisial AB sedang mengantar ayahnya ke tempat terapi di Pamulang.

Saat kembali pulang ke rumah sekira pukul 12.30 WIB, AB kaget kunci gembok telah dijebol dan pagar rumah dalam kondisi terbuka. Begitu dicek masuk, rupanya sejumlah barang berharga telah raib dicuri.

"Didapati barang-barang yang berada di dalam sudah berantakan dan beberapa barang hilang di duga diambil oleh para pelaku," kata Humas Polres Tangsel Ipda Galih, Selasa (6/6/23).

Sejumlah barang korban hilang di antaranya laptop, kamera DSLR dan lensa, serta satu jam tangan. Pencurian itu viral setelah diunggah ke media sosial. Tak lama, polisi langsung turun mengecek lokasi.

"Setelah tiba di TKP, ternyata benar ada kejadian pencurian tersebut. Kejadian pencurian tersebut terjadi di salah satu rumah warga," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
