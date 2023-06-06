Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Sidang Mario Dandy, PN Jaksel Dihiasi Karangan Bunga Dukungan untuk Shane

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |10:32 WIB
Ada Sidang Mario Dandy, PN Jaksel Dihiasi Karangan Bunga Dukungan untuk Shane
Karangan bunga hiasi PN Jaksel jelang sidang Mario Dandy. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

 

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang penganiayaan anak terhadap David Ozora dengan tersangka Mario Dandy dan Shane Lukas, Selasa (6/6/2023). Di depan gedung PN Jakarta Selatan hari ini ramai dipenuhi karangan bunga.

Berdasarkan pantauan, tampak di pagar depan gedung PN Jakarta Selatan terdapat karangan bunga yang mendukung untuk Shane. Karangan bunga itu mejeng mulai dari depan pintu masuk PN Jaksel hingga ke area samping.

Namun, tak ada karangan bunga yang mendukung Mario Dandy. Tak sedikit sejumlah pengunjung pengadilan yang mengabadikan momen tersebut dengan memfotonya dengan kamera handphonenya.

Selain itu, tampak arus lalu lintas cukup padat sebagaimana biasanya. Di pengadilan sendiri, pengamanan tampak diperketat dibandingkan hari biasanya. Tampak ratusan personel kepolisian berjaga di kawasan PN Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
      
