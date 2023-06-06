Jelang Sidang Perdana, Mario Dandy dan Shane Kompak Pakai Kemeja Putih

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menggelar sidang kasus penganiayaan anak David Ozora dengan tersangka Mario Dandy dan Shane Lukas pada Selasa (6/6/2023) ini. Keduanya tampak kompak mengenakan kemeja berwarna putih.

Berdasarkan pantauan, Mario Dandy dan Shane Lukas tiba di PN Jakarta Selatan sekira pukul 10.15 WIB dengan diantar bus tahanan dari Kejari Jakarta Selatan. Tampak Mario dan Shane mengenakan kemeja berwarna putih dilapisi rompi tahanan dari Kejaksaan.

Keduanya dikawal anggota kepolisian dan tim dari Kejaksaan. Mereka kemudian digiring ke ruang tahanan sementara di gedung pengadilan. Mario dan Shane di sana menunggu waktu digelarnya persidangan kasus penganiayaan anak David Ozora di ruang sidang utama.

Sementara itu, kondisi di Pengadilan Negeri Jaksel tampak lebih ketat dibandingkan hari biasanya. Tampak ratusan personel kepolisian berjaga di kawasan PN Jakarta Selatan. Pengunjung yang hendak masuk ke PN Jaksel diperiksa terlebih dahulu.