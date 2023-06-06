Kena Sidak, Penjual Obat Terlarang Berkedok Warung Jamu di Depok Diserahkan ke Polisi

DEPOK - Lurah Pengasinan, Sawangan, Depok melakukan inspeksi mendadak (sidak) penjual obat terlarang atau daftar G berkedok warung jamu di Jalan Raya Pengasinan, Sawangan, Depok,Jawa Barat, pada Senin 5 Juni 2023.

Kapolsek Bojongsari-Sawangan, Kompol Yogi Maulana membenarkan, penjual obat terlarang telah diserahkan dan diamankan di Polsek Bojongsari.

"Pria berinisial IH dibawa diserahkan ke kantor Polsek Bojongsari bersama barang buktinya untuk diproses lebih lanjut," kata Yogi saat dikonfirmasi, Selasa (6/6/2023).

Yogi menjelaskan, penangkapan berawal dari laporan warga ke Ketua RW 7 dan 8 bahwa ada warung jamu menjual obat terlarang dan dijual bebas. Kemudian, Ketua RW melaporkan ke Lurah Pengasinan, Wisnu Asep Nugraha.

"Lurah Pengasinan melakukan Sidak ke warung tersebut bersama Staf kelurahan ditemukan sejumlah Obat terlarang daftar G dan kemudian mengamankan Pemilik warung penjual obat obatan daftar G tersebut," katanya.