Heboh Borgol Plastik dan Perlakuan Istimewa Mario Dandy, Begini Pengakuan Pengacara

JAKARTA-Pengacara Mario Dandy Satriyo, Andreas Nahot Silitonga angkat bicara terkait perlakuan istimewa saat dilakukan penahanan di kasus penganiayaan anak David Ozora, beberapa waktu lalu.

Diketahui, sebelumnya beredar video viral di media sosial Twitter yang memperlihatkan tersangka Mario Dandy Satriyo mengenakan baju berwarna hitam memakai borgol plastik sendiri saat disorot kamera.

"Keadaan Mario sebetulnya saya juga perlu ada sedikit klarifikasi terhadap perlakuan istimewa yang dikatakan sudah diterima Mario selama ini. Itu sebenarnya tidak demikian, apalagi kaitannya setelah tahap dua ini," ujarnya pada wartawan, Selasa (6/6/2023).

Dikatakannya, setelah tahap 2 berkas Mario dan Shane, pihaknya menerima informasi Mario dieksekusi di Cipinang, tapi malah dipindahkan ke Salemba. Padahal, seharusnya Mario tak ditempatkan di Salemba lantaran tempat tersebut merupakan sebuah Lapas.

"Lapas itu kan sebenarnya tempat untuk yang sudah di eksekusi oleh putuasan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kami mempertanyakan ke Jaksa, kami tidak langsung menerima respon yang privilege," tuturnya.