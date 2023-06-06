Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Permukiman Padat di Tambora Terbakar, 19 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |11:21 WIB
Permukiman Padat di Tambora Terbakar, 19 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal warga di Jalan Jembatan Besi RT07/03, Tambora, Jakarta Barat pada Selasa (6/6/2023). Petugas masih berjibaku memadamkan api.

"Objek rumah tinggal, jenis bangungan rendah, titik kenal rusun angke," tulis laporan Command Center Damkar DKI.

Petugas kebakaran mengerahkan sebanyak 19 unit mobil damkar yang diisi 95 personel ke lokasi kejadian. Proses lokalisir api dimulai 10.40 WIB.

Belum diketahui dugaan penyebab kebakaran, pun terkait adanya laporan korban jiwa ataupun luka-luka.

Halaman:
1 2
      
