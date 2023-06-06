Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Kekerasan Ayah Tiri Mangkrak, RPA Perindo Datangi Polres Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |13:18 WIB
Kasus Kekerasan Ayah Tiri Mangkrak, RPA Perindo Datangi Polres Bogor
Bagian Hukum DPP RPA Perindo, Kenzo Farel di Polres Bogor (foto: MPI/Putra RA)
BOGOR - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo kembali mendatangi Mapolres Bogor. Hal itu untuk menanyakan perkembangan kasus dugaan kekerasan ayah tiri terhadap anaknya yang tengah dikawal RPA Partai Perindo.

"Hari ini agenda kita dari temen-temen DPP RPA Partai Perindo hadir kembali ke Polres Bogor dalam rangka mengenai kasus yang tengah kami dampingi yang terjadi di wilayah Bogor," kata Bagian Hukum DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo, Kenzo Farel, Selasa (6/6/2023).

Kata dia, pihaknya sudah bersurat kepada Polres Bogor untuk dapat bertemu dengan pimpinan ataupun perwakilannya untuk melakukan diskusi terkait kasus ini. Karena, kasus ini dinilai sudah terlalu lama sehingga harus segera diselesaikan.

"Kasus ini sudah lama sekali sehingga kami berupaya agar korban tetap mendapat keadilan karena dari Agustus 2022 hingga kini belum ada putusan untuk P21-nya, sehingga kami menyurat untuk kedua kalinya agar dapat duduk bersama di forum terbuka dengan Kapolres atau Kasat Reskrim," pintanya.

Di samping itu, tambah Kenzo, untuk korban dalam kondisi baik. Korban yang merupakan anak tiri dari terduga pelaku masih berada di rumah pulih RPA Partai Perindo.

"Saat ini korban baik-baik saja, berada di rumah pulih tetapi kami berharap korban tidak ada berdamai dengan pelaku karena ini tanggung jawab kami sebagai Relawan Perempuan dan Anak Perindo yang dari awal berdiri tidak pernah ada kasus yang terjadi bersifat selesai tanpa putusan pengadilan," tutupnya.

(Awaludin)

      
