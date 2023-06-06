Permukiman Padat di Tambora Terbakar, Diduga Akibat Gardu Listrik Meledak

JAKARTA - Sebanyak sembilan rumah di Jalan Jembatan Besi 2, RT.06 dan RT.07, RW.03, Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat hangus terbakar. Kebakaran tersebut diduga akibat ledakan gardu listrik.

"Diduga karena ledakan gardu listrik," kata Kasie Ops Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin dalam keterangannya, Selasa (6/6/2023).

Meski demikian, Syarifuddin memastikan, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Adapun kerugian materil dalam peristiwa tersebut diperkirakan mencapai Rp650 juta.

Sebelumnya, peristiwa kebakaran itu dilaporkan pada pukul 10.08 WIB. Pihak damkar kemudian mengerahkan sebanyak 19 unit mobil damkar yang diisi 95 personel ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan sekira pukul 11.38 WIB.

(Awaludin)