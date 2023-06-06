Kawal Kasus Dugaan Kekerasan di Bogor, RPA Partai Perindo : Kawal Sampai Tuntas!

BOGOR - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo terus bekomitmen mengawal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Indonesia. Salah satunya kasus dugaan kekerasa ayah tiri terhadap anaknya di wilayah Kabupaten Bogor.

Bagian Hukum DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo, Kenzo Farel mengatakan, dalam kasus kekerasan ini pihaknya akan terus mengawal hingga mendapat putusan di meja hijau.

"Kami tekankan kembali tidak ada perdamaian. Jangan ada provokasi dari korban atau anak korban yang ingin berdamai dengan terduga pelaku," kata Kenzo di Polres Bogor, Selasa (6/6/2023).

Hal ini merupakan komitmen dari RPA Partai Perindo ymengawal kasus ini hingha tuntas. Sehingga, kasus terus berjalan sesuai dengan proses hukum.