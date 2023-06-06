Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawal Kasus Dugaan Kekerasan di Bogor, RPA Partai Perindo : Kawal Sampai Tuntas!

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |14:24 WIB
Kawal Kasus Dugaan Kekerasan di Bogor, RPA Partai Perindo : Kawal Sampai Tuntas!
Bagian Hukum DPP RPA Perindo, Kenzo Farel di Polres Bogor (foto: MPI/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo terus bekomitmen mengawal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Indonesia. Salah satunya kasus dugaan kekerasa ayah tiri terhadap anaknya di wilayah Kabupaten Bogor.

Bagian Hukum DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo, Kenzo Farel mengatakan, dalam kasus kekerasan ini pihaknya akan terus mengawal hingga mendapat putusan di meja hijau.

"Kami tekankan kembali tidak ada perdamaian. Jangan ada provokasi dari korban atau anak korban yang ingin berdamai dengan terduga pelaku," kata Kenzo di Polres Bogor, Selasa (6/6/2023).

Hal ini merupakan komitmen dari RPA Partai Perindo ymengawal kasus ini hingha tuntas. Sehingga, kasus terus berjalan sesuai dengan proses hukum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080//partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement