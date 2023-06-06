Sampah Menumpuk hingga Memakan Badan Jalan di Cipondoh Tangerang: Bau dan Mengganggu

TANGERANG - Kondisi tak elok terlihat di kawasan jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Tumpukan sampah menggangu pemandangan dan kenyamanan warga sekitar.

Pantauan MNC Portal Indonesia, sampah-sampah tersebut membludak sampai ke badan jalan. Hal ini pun juga menyebabkan kemacetan di jalan yang menghubungkan Jakarta Barat tersebut.

Nampak, sampah-sampah itu terpusat di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sementara. Namun, TPS sementara itu tidak bisa menampung banyaknya sampah yang datang. Sehingga, banyak sampah-sampah yang berserakan sampai ke badan jalan.

Salah satu warga, Nurlela (44) mengatakan pemandangan ini terjadi hampir setiap hari. Kata dia, sebenarnya petugas kebersihan mengangkut sampah tersebut setiap hari untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing di Kecamatan Neglasari.

Namun, sampah yang datang tidak sebanding dengan yang diangkut. Volume sampah terus bertambah setiap harinya.

"Cuma tumpukan ini emang enggak bisa dielakkan kayanya terus menerus gitu terus juga macet. Kemacetannya sampe panjang, memang mengganggu. Buat saya sih terus terang mengganggu banget," ujarnya di lokasi, Selasa, (6/6/2023).

Dia menuturkan sampah tersebut berasal dari sejumlah wilayah di Kecamatan Cipondoh. Maka tak heran, bila setiap hari terjadi tumpukan dan tidak pernah bersih dari sampah di lokasi itu. Mulai dari sampah rumah tangga sampai sampah pasar.

"Selain baunya itu kalau sampah itu kan bau. Namanya kita kadang kalau mau lewat itu kan susah buat orang mau belanja apa itu kan susah, macetnya ini kan betumpuk tumpuk," ucapnya.