Cekik dan Curi Angkot, Pria di Bogor Dibekuk Polisi

BOGOR - Seorang pria berinisial S (46) dibekuk polisi karena melakukan pencurian angkot di wilayah Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh polisi.

Kapolsek Caringin Iptu Ketut Lasswarjana mengatakan peristiwa itu terjadi pada Senin 5 Juni 2023. Awalnya, korban sopir angkot dari arah Cicurug menuju Bogor berhenti untuk mengisi e-tol.

"Pelaku yang merupakan penumpang dari angkot itu sebelumnya duduk di samping sopir lalu keluar mobil dan langsung mencekik korban," kata Ketut dalam keterangannya, Selasa (6/6/2023).

Penumpang angkot lainnya yang melihat kejadian oti panik dan keluar menyelamatkan diri. Pelaku yang berhasil merampas angkot langsung melarikan diri dari lokasi dengan membawa mobilnya.

"Jadi pelaku sempat membawa angkot itu ke rumahnya, kita lakukan penyelidikan langsung berhasil kita tangkap pelaku di rumahnya," jelasnya.