Duh! Puluhan Truk Harus Antre Buang Sampah ke TPA Rawa Kucing

TANGERANG - Puluhan truk pengangkut sampah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengantre untuk membuang muatannya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, Kecamatan Neglasari, Selasa, (6/6/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi antrean yang mencapai sekira 300 meter tersebut terjadi di Jalan Iskandar Muda. Truk yang besar pun menutup sisi ruas jalan tersebut.

Nampak, truk tersebut menunggu giliran membuang sampah ke area TPA Rawa Kucing.

Salah satu petugas kebersihan berinisial AD (28) mengungkapkan, antrean tersebut sudah terjadi sejak lebaran Idul Fitri 2023.

"Antrean ini terjadi setiap hari. Dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam," ujarnya.