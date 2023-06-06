Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Keruk Lumpur, Eskavator Terbalik di Danau Sunter Tanjung Priok

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |17:55 WIB
Keruk Lumpur, Eskavator Terbalik di Danau Sunter Tanjung Priok
Eskavator terbalik di Danau Sunter, Jakarta Utara (Foto: Yohannes Tobing)
JAKARTA - Sebuah alat berat eskavator yang berada di tengah Danau Sunter, Jalan Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara mengalami kecelakaan terbalik hingga nyaris tenggelam pada Selasa (6/6/2023).

Berdasarkan pantauan di lokasi, bagian depan eskavator tersebut terlihat nyaris telungkup atau tenggelam ke permukaan air dan hanya terlihat bagian roda pelampungnya saja.

Sejumlah petugas dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta berupaya melakukan evakuasi dengan menarik eskavator tersebut. Namun, hingga beberapa jam evakuasi tersenut tak kunjung berhasil.

Kepala Pengawas Suku Dinas (Sudin) SDA Jakarta Utara, Jahidin mengatakan, kecelakaan eskavator tersebut terbalik saat sedang digunakan petugas untuk mengeruk lumpur.

"Waktu dia mau mengangkat bor gitu, tiba-tiba seolah-olah kayak ada yang narik. Wallahu a'lam, kita enggak tahu ada apa di dalam, terus operator menyelamatkan diri loncat," Kata Jahidin.

Halaman:
1 2
      
