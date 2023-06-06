Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar Konsisten Majukan UMKM, Ibu-Ibu di Jaktim Diberikan Pelatihan Digital Marketing

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |18:05 WIB
Ganjar Konsisten Majukan UMKM, Ibu-Ibu di Jaktim Diberikan Pelatihan Digital Marketing
Ganjar Pranowo/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah relawan Ganjar dari Sukarelawan Muslimah Ganjar Pranowo mengadakan kegiatan ngaji digital marketing dengan tema strategi pengembangan bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kawasan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman dan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Perwakilan Relawan Muslimah Ganjar, Triasih Kartikowati mengatakan, kegiatan kali ini diinisiasi atas sikap Ganjar yang konsen dalam bidang UMKM untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

“Kami mengambil tema ini karena UMKM sangat berdampak pada masyarakat untuk menekan angka kemiskinan. Background Pak Ganjar juga kami tahu beliau konsen di dunia UMKM untuk meningkatkan perekonomian Indonesia,” tutur Triasih, Senin (5/6/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, kegiatan kali ini sangat berkesan karena para peserta melakukan sharing dan diskusi tentang ide gagasan.

“Saya sangat bangga karena ibu-ibu ini merasa antusias dan terwadahi dengan adanya kegiatan ini. Apalagi pasca pandemi banyak usaha yang mengalami penurunan,” ungkapnya.

Triasih juga akan memberikan pendampingan bagi para peserta yang hadir untuk digital marketing agar bermanfaat kedepannya.

“Tadi juga sudah sampaikan kalau pelatihan digital marketing harus konsisten. Insyaallah ke depan akan ada pendampingan dan agenda-agenda lainnya,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement