Ganjar Konsisten Majukan UMKM, Ibu-Ibu di Jaktim Diberikan Pelatihan Digital Marketing

JAKARTA - Sejumlah relawan Ganjar dari Sukarelawan Muslimah Ganjar Pranowo mengadakan kegiatan ngaji digital marketing dengan tema strategi pengembangan bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kawasan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman dan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Perwakilan Relawan Muslimah Ganjar, Triasih Kartikowati mengatakan, kegiatan kali ini diinisiasi atas sikap Ganjar yang konsen dalam bidang UMKM untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

“Kami mengambil tema ini karena UMKM sangat berdampak pada masyarakat untuk menekan angka kemiskinan. Background Pak Ganjar juga kami tahu beliau konsen di dunia UMKM untuk meningkatkan perekonomian Indonesia,” tutur Triasih, Senin (5/6/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, kegiatan kali ini sangat berkesan karena para peserta melakukan sharing dan diskusi tentang ide gagasan.

“Saya sangat bangga karena ibu-ibu ini merasa antusias dan terwadahi dengan adanya kegiatan ini. Apalagi pasca pandemi banyak usaha yang mengalami penurunan,” ungkapnya.

Triasih juga akan memberikan pendampingan bagi para peserta yang hadir untuk digital marketing agar bermanfaat kedepannya.

“Tadi juga sudah sampaikan kalau pelatihan digital marketing harus konsisten. Insyaallah ke depan akan ada pendampingan dan agenda-agenda lainnya,” pungkasnya.