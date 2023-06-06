Hujan Angin, Pohon Beringin Tua Tumbang Tutup Akses Jalan di Pamulang

TANGERANG SELATAN - Hujan disertai angin kencang yang turun pada Selasa (06/06/23) sore menyebabkan sebuah pohon beringin tua tumbang di Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel).

Batang pohon beringin yang tumbang menutup sebagian akses jalan. Peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.24 WIB. Lalu lintas di sekitar lokasi terdampak kemacetan akibat lajur yang dilalui tertutup batang pohon.

BACA JUGA:

"Batang pohon tumbang menutup sebagian akses jalan," terang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel, M Faridzal Gumai.

Beruntung tak ada korban saat pohon itu tumbang. Sebelum petugas datang, warga sekitar coba mengarahkan para pengendara menghindari lajur yang tertutup batang pohon di lokasi.

BACA JUGA:

Dalam proses evakuasi batang pohon beringin, petugas BPBD dibantu pula Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sejumlah petugas nampak memotong beberapa bagian batang pohon yang melintang di jalan.